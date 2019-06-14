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14 червня 2019, пʼятниця, 18:18 11
Вибори 2019-06-14T19:15:02+03:00
Українські Новини
Партія "Голос" просить ЦВК зареєструвати її на вибори

Партія "Голос" просить ЦВК зареєструвати її на вибори

ЦВК
ЦВК

Політична партія "Голос" просить Центральну виборчу комісію зареєструвати її в загальнонаціональному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні партії на їх сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми нарешті зустрілися з Центральною виборчою комісією та офіційно подали документи для участі в парламентських виборах!" - йдеться в ньому.

Наголошується, що, за словами заступника голови партії Ярослава Юрчишина, середній вік виборчого списку "Голоси" - 37,5 років.

"Це зрілість і енергійність одночасно. Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому - 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Юрчишина.

При цьому, згідно з календарним планом, ЦВК приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі або про відмову в їх реєстрації протягом 5 днів з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати.

Реєстрація ЦВК кандидатів у депутати закінчується за 25 червня включно.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук веде в Раду дружину В'ятровича, хоча сам В'ятрович йде за списками Порошенко.

Тим часом екс-заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина вирішила балотуватися в Раду від "Голосу".

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