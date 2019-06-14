НБУ оскаржив заборону Рожковій виконувати посадові обов'язки

Національний банк 14 червня подав до Баришівського районного суду Київської області клопотання про скасування ухвалених судом 11 червня заходів забезпечення позову шляхом встановлення заборони Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, вказане клопотання обґрунтоване грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права.

Повідомляється, що Баришівський райсуд має розглянути вказане клопотання не пізніше 5 днів із дня його надходження до суду (до 19 червня включно).

"Повторно наголошуємо, що досі рішення Баришівського районного суду Київської області не було отримано Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку", - сказано в повідомленні.

НБУ зазначає, що ніяких заборон посадовій особі Нацбанку - першому заступнику голови Національного банку Рожковій постановою Баришівського районного суду не встановлено.

Також підкреслюється, що відмінності правового статусу фізичної та посадової осіб були визначені Окружним адміністративним судом Києва в ухвалі від 5 лютого у справі №640/463/19 про забезпечення позову стосовно в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, згідно з яким "в іншій частині забезпечення позову, а саме - заборони не першому заступнику, а фізичній особі, заява задоволенню не підлягає, оскільки суперечить принципам адміністративного судочинства, оскільки спрямована на іншу, ніж суб'єкт владних повноважень, особу".

НБУ підкреслює, що, беручи до уваги викладене, ухвалені постановою Баришівського районного суду заходи забезпечення позову шляхом заборони Рожковій вчиняти дії, що стосуються діяльності Нацбанку, як фізичній особі-громадянину, а не посадовій особі, є нікчемними.

Як повідомляли Українські Новини, суд заборонив Рожковій виконувати обов'язки навіть у випадку апеляції до вирішення суперечки по суті.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Баришевський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом Барташа.