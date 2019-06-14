Суд запретил Рожковой выполнять обязанности даже в случае апелляции до решения спора по сути

Катерина Рожкова продолжает выполнять обязанности первого замглавы Национального банка.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе регулятора.

"Сейчас Национальный банк не получил ни одного решения суда о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Национальный банк обжалует такое решение в предусмотренном законом порядке. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова продолжает выполнять возложенные на нее обязанности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее НБУ получил письмо с уведомлением о том, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности.

14 июня соответствующее решение официально было обнародовано.

В нем отмечается, что суд запретил Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка, а также запретил совершать и / или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и / или осуществлением полномочий заместителя главы НБУ и / или любую другую деятельность в должности заместителя главы НБУ до решения данного спора по существу.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и подлежит немедленному исполнению, а его обжалование не приостанавливает его исполнения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности по иску некоего Барташа.