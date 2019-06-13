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13 июня 2019, четверг, 11:11 499
Финансы 2019-06-13T11:11:01+03:00
Українські Новини
Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности по иску некоего Барташа, - СМИ

Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности по иску некоего Барташа, - СМИ

11 июня Барышевский районный суд, запретил замглаве Национального банка Украины Екатерине Рожковой выполнять свои обязанности. Об этом деловому изданию The Page сообщил источник в Кабмине. Суд принял такое решение в качестве обеспечительной меры по иску некого Андрея Барташа.

Барташ в нем утверждает, что Екатерина Рожкова своей деятельностью в должности замглавы Нацбанка наносит "ущерб благу Украины". По его мнению у замглавы Нацбанка якобы имел место конфликт интересов, в связи с тем что ее сын работал в "Платинум банке". В решении суда, копией которого располагает издание не указано, каким конкретно образом это задевает интересы лично Андрея Барташа. Суть требований Барташа состоит в "опровержении недостоверной информации".

Примечательно, что вчера Барышевский районный суд отозвал лицензию у первого украинского лоукостера - компании SkyUp. Ранее с критикой SkyUp выступали в авиакомпании МАУ, чьим акционером является предприниматель Игорь Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, сегодня пресс-служба НБУ сообщила агентству, что Национальный банк не получал решение суда о запрете первому заместителю председателя Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности по ходатайству депутата Савчука.

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