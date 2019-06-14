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14 червня 2019, пʼятниця, 15:24 13
Президент 2019-06-14T17:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче запропонувати Раді скасувати формулу "Роттердам+" і замінити її на "Роттердам-"

Зеленський хоче запропонувати Раді скасувати формулу "Роттердам+" і замінити її на "Роттердам-"

Вугілля. Фото: Fresher
Вугілля. Фото: Fresher

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Верховній Раді скасувати формулу "Роттердам+", замінивши її формулою "Роттердам-".

Про це повідомив на брифінгу представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, передають Україснькі Новини.

"Адміністрацією Президента було підготовлено законопроект, який у понеділок буде внесено в Раду, законопроект називається "Про зниження вартості електроенергії", а саме пропонується скасувати формулу "Роттердам+" і щоб замість неї діяла інша формула, можна її назвати "Роттердам-", - сказав він.

Герус зазначив, що законопроектом пропонується прибрати з формули вартість доставки вугілля з Роттердама в Україну і ввести дисконти; якщо якість вугілля нижче, то і вартість вугілля, врахована в тарифі, повинна бути нижче.

Крім того, цим законопроектом пропонується відстрочити запуск вільного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року до 1 липня 2020 року.

"На нашу думку, це неправильно запускати настільки непідготовлений ринок і протягом цього року буде існувати формула "Роттердам-", яка регулюватиме тарифи вугільних електростанцій", - наголосив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.

Герус заявив, що Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи. Також КС визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП, яка ввела "Роттердам+".

Раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав законність формули "Роттердам+".

Крім того, НАБУ приходило до НКРЕКП з обшуком по справі "Роттердам+" і звинуватило НКРЕКП у перешкоджанні розслідуванню у справі "Роттердам+".

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