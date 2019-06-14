"Мрія" завершила об'єднання з новим інвестором і змінила назву

Агрохолдинг "Мрія" та дочірнє підприємство компанії The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (Salic, Саудівська Аравія) компанія Continental Farmers Group (CFG) завершили об'єднання бізнесів - компанія буде працювати під назвою "Континентал Фармерз Груп".

Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу, передають Українські Новини.

"Агрохолдинг "Мрія" і компанія CFG (Continental Farmers Group) завершили процес об'єднання бізнесів і тепер будуть працювати під єдиним брендом – "Континентал Фармерз Груп", обробляючи землі на території 5-ти областей Західної України. Центральний офіс компанії, як і раніше, перебуватиме у Тернополі, а представництва "Континентала" будуть працювати у Києві і Вырове (Львівська область)", - сказано в ньому.

Процес злиття тривав з листопада 2018 року.

Назву об'єднаний бізнес отримав від бренду Continental Farmers Group, проте з акцентом, що "Континентал" – українська компанія з міжнародним капіталом.

Раніше Salic призначила генеральним директором об'єднаної компанії "CFG/Мрія" Георга фон Нолкена.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2018 року агрохолдинг "Мрія" завершив реструктуризацію, знизивши загальне боргове навантаження.

Радником з продажу її активів саудівської компанії Salic виступила група ICU.

Згідно з розслідуванням Deutsche Welle, найдорожча вілла Німеччини належить колишньому власнику "Мрії" Миколі Гуті, який втік від ошуканих кредиторів та правоохоронних органів України.

"Мрія" вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник, ячмінь, ріпак, гречку, картоплю, сою та інші сільгоспкультури, її підприємства обробляють землі в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській і Чернівецькій областях.

Salic працює з 2012 року в сфері інвестицій в сільське господарство, тваринництво та постачання, акціонером компанії є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.