Філарет заявив, що деяких єпископів могли підкупити для голосування за Епіфанія

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет розповів, як вибирали предстоятеля Православної церкви України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

За словами патріарха Філарета, п'ятий президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви був не Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон (один з архієреїв УПЦ МП, який перейшов в ПЦУ - "Главком").

"І ось ви зверніть увагу на те, що коли архієреї голосували у другому турі фактично за двох кандидатів, то за Епіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона - 28. Так хто ці 28? 2 - московських, 13 - з УАПЦ, а 13 архієреїв - з Київського патріархату. Чому ці архієреї голосували за кандидата з Московського патріархату? Тому що Порошенко провів роботу", - переконаний патріарх.

Патріарх Філарет каже, що чув про те, що деяким єпископам платили за голосування по $20 тис.

"Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по $20 тис. Але правда це чи ні - я стверджувати не можу", - каже патріарх.

Також Філарет запевнив, що не знає, чи платилися Константинопольському патріархату якісь гроші за наш Томос.

"Цього я не можу стверджувати, бо не знаю", - сказав патріарх і додав, що дізнатися про це з документів і протоколів Об'єднавчого собору неможливо, "тому що це був Собор Константинопольського патріархату". "Тому всі ці документи прийняли в Стамбул. А тут немає нічого", - зазначив патріарх.

Про вплив олігархів на Православну церкву України у патріарха сумнівів немає.

"Впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу про це говорити, тому що це тільки буде сварити нас (з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм - ред.). А нам треба все-таки думати про єдність. Нам треба будувати в Україні єдину помісну церкву. А якщо ми один одного поливатимемо брудом, то не зможемо зійтися", - вважає почесний патріарх Філарет.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош звинуватив Філарета в підтримці Кремля.

Раніше Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.