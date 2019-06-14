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14 червня 2019, пʼятниця, 09:55 8
Суспільство 2019-06-14T11:30:04+03:00
Українські Новини
Філарет заявив, що деяких єпископів могли підкупити для голосування за Епіфанія

Філарет заявив, що деяких єпископів могли підкупити для голосування за Епіфанія

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет розповів, як вибирали предстоятеля Православної церкви України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

За словами патріарха Філарета, п'ятий президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви був не Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон (один з архієреїв УПЦ МП, який перейшов в ПЦУ - "Главком").

"І ось ви зверніть увагу на те, що коли архієреї голосували у другому турі фактично за двох кандидатів, то за Епіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона - 28. Так хто ці 28? 2 - московських, 13 - з УАПЦ, а 13 архієреїв - з Київського патріархату. Чому ці архієреї голосували за кандидата з Московського патріархату? Тому що Порошенко провів роботу", - переконаний патріарх.

Патріарх Філарет каже, що чув про те, що деяким єпископам платили за голосування по $20 тис.

"Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по $20 тис. Але правда це чи ні - я стверджувати не можу", - каже патріарх.

Також Філарет запевнив, що не знає, чи платилися Константинопольському патріархату якісь гроші за наш Томос.

"Цього я не можу стверджувати, бо не знаю", - сказав патріарх і додав, що дізнатися про це з документів і протоколів Об'єднавчого собору неможливо, "тому що це був Собор Константинопольського патріархату". "Тому всі ці документи прийняли в Стамбул. А тут немає нічого", - зазначив патріарх.

Про вплив олігархів на Православну церкву України у патріарха сумнівів немає.

"Впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу про це говорити, тому що це тільки буде сварити нас (з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм - ред.). А нам треба все-таки думати про єдність. Нам треба будувати в Україні єдину помісну церкву. А якщо ми один одного поливатимемо брудом, то не зможемо зійтися", - вважає почесний патріарх Філарет.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош звинуватив Філарета в підтримці Кремля.

Раніше Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.

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