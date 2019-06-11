Ярош обвинил Филарета в подыгрывании Кремлю

Депутат Верховной Рады, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош (внефракционный) обвинил почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета в подыгрывании Кремлю.

Об этом Ярош написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я украинский греко-католик, но считаю, что создание Поместной Украинской Православной Церкви - это дело не только православных. Это событие, кроме религиозного, имеет и идеологическое и государственное стратегическое значение для "мертвых, живых и нерожденных" украинцев. Владыка Филарет, опомнитесь! Не подыгрывают Кремлю! Особенно сейчас - когда реванш империи как никогда опасен", - написал он.

Также Ярош призвал Филарета не ослаблять украинство и христианство.

Как сообщали Українськi Новини, Епифаний рассказал об унижениях и ультиматумах и со стороны Филарета.

Ранее патриарх Филарет обвинил Епифания в том, что им управляют другие силы и пожаловался, что он его избегает.