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11 июня 2019, вторник, 21:17 163
Общество 2019-06-11T21:17:19+03:00
Українські Новини
Ярош обвинил Филарета в подыгрывании Кремлю

Ярош обвинил Филарета в подыгрывании Кремлю

Депутат Верховной Рады, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош (внефракционный) обвинил почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета в подыгрывании Кремлю.

Об этом Ярош написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я украинский греко-католик, но считаю, что создание Поместной Украинской Православной Церкви - это дело не только православных. Это событие, кроме религиозного, имеет и идеологическое и государственное стратегическое значение для "мертвых, живых и нерожденных" украинцев. Владыка Филарет, опомнитесь! Не подыгрывают Кремлю! Особенно сейчас - когда реванш империи как никогда опасен", - написал он.

Также Ярош призвал Филарета не ослаблять украинство и христианство.

Как сообщали Українськi Новини, Епифаний рассказал об унижениях и ультиматумах и со стороны Филарета.

Ранее патриарх Филарет обвинил Епифания в том, что им управляют другие силы и пожаловался, что он его избегает.

Больше новостей о: Филарет Дмитрий Ярош Митрополит Киевский Епифаний ПЦУ

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