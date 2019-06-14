Ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися

Через підвищення цін на відпочинок в Туреччині ця країна тепер вже не на піку популярності серед українців.

Експерти у сфері туризму констатують: путівок до Туреччини цього літа купують на 15% менше, ніж у минулому році. Середня вартість відпочинку на двох становить 37 тисяч гривень за тиждень, пише "Сьогодні".

"Це багато. Я можу тричі з'їздити в подорож", – говорить Андрій Погорілий, за плечима якого поїздки в 40 країн.

Чоловік знаходить тур на 15 тисяч дешевше. Це безвізовий для українців острів Кіпр, місто Пафос.

"Переліт на двох вийде 7 тисяч гривень. Житло – квартира, що готель плюс-мінус однаково – 220 євро на тиждень. Це в гривнях п'ять тисяч", – підрахував Андрій.

Ще 350 євро потрібно закласти на їжу та екскурсії. У середньому вийде 22 тисячі на двох за сім днів. Як пояснює мандрівник, вигода виникає через те, що поїздка спланована самостійно.

А от якщо ви купуєте путівку в туристичній компанії, її варто перевірити на надійність. Міністерство економрозвитку навіть оприлюднило офіційну пам'ятку для туристів. При укладенні договору з турфірмою потрібно обов'язково перевірити, щоб вона мала дійсну ліцензію та фінансове забезпечення, а турагент – угоду з туроператором. В документ мають бути вказані дати вильоту і прильоту, терміни відмови від подорожі та умови повернення коштів, а також інформація про трансфер з аеропорту і назад.

Нагадаємо, що вже ці вихідні будуть включати три дні для відпочинку на Трійцю.

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