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14 червня 2019, пʼятниця, 08:08 7
Силові структури 2019-06-14T09:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню: один військовий поранений і один травмований

Бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню: один військовий поранений і один травмований

За минулу добу, 13 червня, бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Бойовики також обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення та ще один бойову травму.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Із яких чотири рази бойовики обстріляли Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також під обстріли потрапили позиції ООС в Новоселівці Другій, три рази в районі населеного пункту Широкине, двічі в Новотроїцькому, в Новомихайлівці, два рази поблизу Лебединського, в районі Березового, поблизу населеного пункту Талаківка та Богданівка.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 11 разів. Під обстріли бойовиків потрапили позиції ЗСУ і Борівському, в районі населеного пункту Луганське, двічі в Золотому-4, в Зайцевому, два рази у Південному, поблизу Луганського, Станиці-Луганської та двічі в Кримському.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар'їнка , а також в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" обстріляв позиції Об'єднаних сил у Південному.

Як повідомляли Українські Новини, військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях в Мар'їнці

Також в Генштабі заявив, що не було команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків в зоні ООС.

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