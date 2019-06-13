Гройсман виступив проти введення 2-палатного парламенту

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за скорочення кількості депутатів Верховної Ради проти введення 2-палатного парламенту.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що така форма парламенту, яка є сьогодні неефективна і люди це бачать. Ми повинні змінити систему виборів у парламент. Я вважаю, що було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800", - сказав Гройсман.

Відповідаючи на питання прем'єра, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що особисто він підтримує діючу форму парламенту з 1 палатою і 450 депутатами.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Стефанчука, команда Зеленського розглядає введення 2-палатного парламенту.

Раніше Гройсман подякував Раді за те, що його не відправили у відставку.