Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук

Команда Президента Владимира Зеленского рассматривает вариант введения 2-палатного парламента.

Об этом представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году. Тогда было четыре вопроса, в том числе о двух палатах и сокращении количества депутатов", - сказал он.

Стефанчук отметил, что введение 2-палатного парламента поддержало большинство на референдуме 2000 года, поэтому команда Президента не может игнорировать этот запрос.

Представитель Президента заявил и о необходимости сокращения количества парламентариев.

Политик допустил, что верхняя палата избиралась бы по мажоритарной системе, а нижняя - по пропорциональной.

"Когда у нас на момент обретения независимости в стране было 52 миллиона людей, тогда 450 депутатов могли быть оправданы. Потому мы поднимаем вопрос о необходимости переписи населения. Мы хотим понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов.

Ранее Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.