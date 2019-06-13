В'ятрович йде на вибори в Раду від партії Порошенка

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що буде балотуватися в депутати Верховної Ради від партії колишнього Президента Петра Порошенка "Європейська солідарність". Про це В'ятрович заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні приєднуюся до команди Петра Порошенка та "Європейської Солідарності". Це - політична сила, програму якої поділяю... Особисто я запевняю: не піду ні на які компроміси щодо національних інтересів. А саме через загрозу реваншу наша, тепер вже спільна команда потрібна в новому парламенті України. Зміни в Україні будуть українськими", - заявив В'ятрович в відеозверненні.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко став главою "Європейської солідарності".

Раніше партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".