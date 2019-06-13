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13 червня 2019, четвер, 17:50 12
Суспільство 2019-06-13T19:15:01+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі "замінували" три внз і ТРЦ

У Кривому Розі "замінували" три внз і ТРЦ

Співробітники Національної поліції евакуювали близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз та торгово-розважального центру в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполиции в Дніпропетровській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування Криворізького національного університету, Педагогічного університету, Криворізького економічного інституту та торгово-розважального центру "Сонячна галерея".

Небезпечні або підозрілі предмети не виявлені.

Робота об'єктів вже відновлена.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, "замінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будинків в Кривому Розі розслідують теракт.

Раніше невідомий повідомив про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок, що входить у житловий комплекс, де проживають батьки Президента Володимира Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

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