Диверсант заклав вибухівку на "Харківводоканалі", - СБУ

Співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки України спільно з УСБУ в Харківській області затримали диверсанта.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладки і спроби приведення в дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" в селищі Краснопавлівка.

За словами затриманого, в лютому він був завербований співробітниками ФСБ Росії у Бєлгороді (Росія) і скоїв цей злочин з їхнім завданням.

Диверсант заклав вибухівку в безпосередній близькості від ємності з хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води і, у разі пошкодження, відновленню не підлягає.

За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна 2 кг тротилу.

Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання в Харкові та Лозовій.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Затримання диверсанта. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ заявляє, що запобігла теракту у Запоріжжі - терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика.

Військова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.

Раніше в Харкові запобігли замовлений Росією теракт.