підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 червня 2019, четвер, 16:25 9
Події 2019-06-13T17:15:02+03:00
Українські Новини
Диверсант заклав вибухівку на "Харківводоканалі", - СБУ

Диверсант заклав вибухівку на "Харківводоканалі", - СБУ

Затримання диверсанта. Фото: СБУ
Затримання диверсанта. Фото: СБУ

Співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки України спільно з УСБУ в Харківській області затримали диверсанта.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладки і спроби приведення в дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" в селищі Краснопавлівка.

За словами затриманого, в лютому він був завербований співробітниками ФСБ Росії у Бєлгороді (Росія) і скоїв цей злочин з їхнім завданням.

Диверсант заклав вибухівку в безпосередній близькості від ємності з хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води і, у разі пошкодження, відновленню не підлягає.

За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна 2 кг тротилу.

Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання в Харкові та Лозовій.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Затримання диверсанта. Фото: СБУЗатримання диверсанта. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ заявляє, що запобігла теракту у Запоріжжі - терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика.

Військова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.

Раніше в Харкові запобігли замовлений Росією теракт.

Більше новин про: Диверсант Теракт ФСБ Росії Вибухівка

Архів
Новини
Чиновники апарату Ради зловживали при закупівлі програмного забезпечення, - ДБР 17:18
На Київ насувається гроза 16:58
Команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі не було, - Генштаб 16:51
Затримання диверсанта. Фото: СБУ
Диверсант заклав вибухівку на "Харківводоканалі", - СБУ 16:25
Від "Слуги народу" у другій частині списку в Раду йдуть прес-секеретарі 16:18
більше новин
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива 08:25
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні 09:21
Корупція – це коли Ахметов заробляє 1 мільярд в місяць, а 60% населення – за межею бідності, – Олександра Дрік 10:56
Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково 72 млрд доларів, - Андріан Прокіп 09:56
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Зеленський обговорив з Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори 18:39
Коломойський вимагає повернути йому акції Приватбанку, – ЗМІ 13:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok