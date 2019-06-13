Диверсант заклав вибухівку на "Харківводоканалі", - СБУ

Співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки України спільно з УСБУ в Харківській області затримали диверсанта.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\nОперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладки і спроби приведення в дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" в селищі Краснопавлівка.\r\nЗа словами затриманого, в лютому він був завербований співробітниками ФСБ Росії у Бєлгороді (Росія) і скоїв цей злочин з їхнім завданням.\r\nДиверсант заклав вибухівку в безпосередній близькості від ємності з хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води і, у разі пошкодження, відновленню не підлягає.\r\nЗа попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна 2 кг тротилу.\r\nВибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання в Харкові та Лозовій.\r\nЗатриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.\r\nВирішується питання про обрання запобіжного заходу.\r\nТривають невідкладні оперативно-слідчі дії.\r\nЗатримання диверсанта. Фото: СБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ заявляє, що запобігла теракту у Запоріжжі - терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика.\r\nВійськова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.\r\nРаніше в Харкові запобігли замовлений Росією теракт.