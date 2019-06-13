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13 червня 2019, четвер, 13:00 182
Політика 2019-06-13T13:06:30+03:00
Українські Новини
Тепер Kyiv: США змінили офіційну назву столиці України

Тепер Kyiv: США змінили офіційну назву столиці України

Київ. Фото: ti-ukraine.org
Київ. Фото: ti-ukraine.org

Рада США з географічним назвам прийняла рішення замінити офіційну назву столиці України Kiev на Kyiv.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого і одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv в міжнародній базі", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, відповідні зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.

Наголошується, що дане рішення дозволить виправити офіційну назву столиці України та на міжнародних рейсах, і в іноземних аеропортах у всьому світі, так як міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA) посилаються на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

Як повідомляли Українські Новини, в авіакомпанії МАУ відмовилися міняти назву столиці з "Kiev" на українське "Kyiv".

Раніше українці пояснили Маску, як правильно англійською пишеться "Київ".

З жовтня 2018 Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine початок онлайн кампанію #CorrectUA, метою якої стало коректне використання назви Київ (#KyivNotKiev).

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