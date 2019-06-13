Рада США з географічним назвам прийняла рішення замінити офіційну назву столиці України Kiev на Kyiv.\r\nПро це йдеться у повідомленні посольства України в США на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого і одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv в міжнародній базі", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, відповідні зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.\r\nНаголошується, що дане рішення дозволить виправити офіційну назву столиці України та на міжнародних рейсах, і в іноземних аеропортах у всьому світі, так як міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA) посилаються на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в авіакомпанії МАУ відмовилися міняти назву столиці з "Kiev" на українське "Kyiv".\r\nРаніше українці пояснили Маску, як правильно англійською пишеться "Київ".\r\nЗ жовтня 2018 Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine початок онлайн кампанію #CorrectUA, метою якої стало коректне використання назви Київ (#KyivNotKiev).