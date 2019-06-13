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13 червня 2019, четвер, 12:53 31
Афіша 2019-06-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
В останній день червня українці відсвяткують День молоді

В останній день червня українці відсвяткують День молоді

Молодь активно відвідує концерти. Фото: pixabay
Молодь активно відвідує концерти. Фото: pixabay

У цьому році, 30 червня, Україна відсвяткує 61-й День молоді, який відзначають ще з 1958 року. Торік свято припало на 24 червня, а все тому, що його зазначається в останню неділю червня. Історію та традиції свята дізналися Українські Новини.

В незалежною Україні День молоді почали відзначати 22 червня 1994 року, коли перший президент Л. М. Кравчук підписав Указ № 323/94 "Про День молоді" "на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України".

Згідно разпоряжению від КМДА, в цьому році з-за святкових заходів у Києві перекриють центральні вулиці з 16:00 22 червня до 5:00 24 червня, забезпечать туалетні кабіни, додаткові урни, чергування екстреної швидкої допомоги, а також своєчасне прибирання. Крім того, українців також чекають ярмарок, фуд - і фотозоны, концерти та виступи.

День молоді можна провести на будь-який смак, головне - активно і так, щоб запам'яталося. Наприклад, можливо буде відвідати фестиваль у парку Співоче поле, де будуть виступати кавер-бенди і зіркові гості, при цьому насолоджуючись виїздом на природу разом з сім'єю і друзями. Або ж організувати пікнік на ВДНГ, де можна взяти в оренду кошик зі смакотою і відмінно провести час.

Для найактивніших буде організована перша велопрогулянка Cycle Tour & Party, яка включає в себе лайфхаки з безпеки руху, вечірку в затишному дворику на Андріївському узвозі і зустріч з відомою тревел-блогером, сценаристом і екс-редактором проекту "Орел і Решка" - Яною Метьолкіною.

Нагадаємо, що вже найближчі вихідні будуть включати три дні для відпочинку на Трійцю.

Також вихідні можна присвятити відвідування святих місць в Україні.

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