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13 червня 2019, четвер, 12:18 20
Політика 2019-06-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Суд відклав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Суд відклав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу до 15 липня.

Таке рішення ухвалила колегія апеляційного суду, передають Українські Новини.

У четвер Київський апеляційний суд призначив для розгляду апеляції запасного судді, у зв'язку з чим розгляд справи було відкладено до 15 липня на 11:00.

Також суд визначив, що 22 липня також відбудеться розгляд апеляції.

Як повідомляли Українські Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подала 5 апеляцій на вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

При цьому экс-Президент виправданий ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Захист Януковича подала 5 апеляцій на вирок.

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