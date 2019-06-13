Суд відклав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу до 15 липня.\r\nТаке рішення ухвалила колегія апеляційного суду, передають Українські Новини.\r\nУ четвер Київський апеляційний суд призначив для розгляду апеляції запасного судді, у зв'язку з чим розгляд справи було відкладено до 15 липня на 11:00.\r\nТакож суд визначив, що 22 липня також відбудеться розгляд апеляції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подала 5 апеляцій на вирок.\r\n24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.\r\nЗгідно з вироком, Янукович визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.\r\nЕкс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.\r\nПрокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.\r\nЗгідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.\r\nПри цьому экс-Президент виправданий ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.\r\nЗахист Януковича подала 5 апеляцій на вирок.