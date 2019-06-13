Суд начал рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу.\r\nЗаседание началось около 10:10, передают Українськi Новини.\r\nСуд сообщил, что поступило 6 апелляционных жалоб.\r\nКак сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.\r\n24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.\r\nСогласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.\r\nЭкс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\nПрокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, тем временем в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.\r\nРанее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.