Суд начал рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу.

Заседание началось около 10:10, передают Українськi Новини.

Суд сообщил, что поступило 6 апелляционных жалоб.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Ранее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.