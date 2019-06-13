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13 июня 2019, четверг, 10:31 98
Судебная власть 2019-06-13T10:31:24+03:00
Українські Новини
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Суд начал рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу.

Заседание началось около 10:10, передают Українськi Новини.

Суд сообщил, что поступило 6 апелляционных жалоб.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Ранее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.

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