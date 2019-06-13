Кандидат в депутати від "Опозиційного блоку" Пилипенко пропонував озброювати засуджених для служби в АТО

Включений під №10 у виборчий список партії "Опозиційний блок" юрист Володимир Пилипенко під час перебування народним депутатом пропонував приймати до складу воєнізованих формувань для участі в АТО засуджених за умисні злочини, які не є особливо тяжкими, з паралельним зняттям з них судимості.

Відповідний законопроект №4317а "Про забезпечення права окремих категорій осіб на вступ в воєнізовані територіальні підрозділи МВС України" досі значиться на сайті ВР України.

Сам законопроект був розданий для ознайомлення комітетам, проте згодом відкликаний самим нардепом після розгромного висновку Головного науково-експертного управління ВР.

У законопроекті пропонувалося знімати не погашену в загальному порядку судимість за умисні злочини з осіб, які виявили бажання вступати до підрозділів ЗСУ, МВС та інші воєнізовані підрозділи, які беруть участь в АТО. Ця норма не повинна була поширюватися тих, хто вчинив особливо тяжкі злочини - у сфері національної безпеки, вбивства, торгівля людьми, грабіж при обтяжуючих обставинах і ін.

"Особа ... подає в цей підрозділ відповідну заяву і клопотання про зняття судимості ... Якщо відповідає вимогам для зарахування на військову службу ... командир відповідного підрозділу або уповноважена ним особа невідкладно звертається до суду з клопотанням про зняття судимості", - пояснюється механізм дії спеціального закону.

При цьому, в пояснювальній записці зазначалося, що сьогодні в Україні налічується 145 тисяч осіб, засуджених за умисні злочини, які не є особливо тяжкими.

"Наприклад, в Дніпропетровській області налічується 9651 засуджений ... З них 128 виявили бажання вступити в воєнізовані підрозділи ЗСУ або інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства", - йдеться в документі.

У той же час, експерти ВР у своєму висновку вказали, що будь-які умови і порядок дострокового зняття судимості регулюються виключно Кримінальним кодексом та Кримінально-процесуальним кодексом, і не можуть регулюватися спеціальними законами. Крім того, головними умовами дострокового зняття судимості є свідчення виправлення громадянина - зразкова поведінка і старанна робота. І ці умови не можуть бути підмінені або реалізовані авансом.

"Вважаємо, що положення законопроекту суперечать загальним нормам кримінального права України, тому його прийняття у запропонованій редакції є недоцільним", - йдеться у висновку Головного науково-експертного управління ВР.

Як повідомлялося раніше, українськими судами було засуджено за численні тяжкі злочини ряд бійців батальйону "Торнадо", що складався частково з бійців колишнього батальйону "Шахтарськ", в тому числі тих, що мали судимості. Екс-бійці отримали різні терміни - від 5 років до довічного ув'язнення.

У 2017 році Медійна ініціатива за права людини заявила, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков був попереджений щодо наявності ознак організованого злочинного угруповання в діях окремих бійців, що увійшли до створеної за його наказом роти "Торнадо", але ігнорував ці дані.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради України 7-го скликання, один з колишніх представників України в Європейській комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія"), голова Політради партії "Відродження" Володимир Пилипенко, який входить до першої десятки виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок ", раніше називав ворогом Російську Федерацію (РФ), лаяв "побєдобєсіе" і підтримував Православну церкву України (ПЦУ).