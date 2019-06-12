Экс-нардеп Пилипенко из первой десятки ОБ называл Россию врагом, ругал "победобесие" и поддерживал ПЦУ

Депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва, один из бывших представителей Украины в Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"), председатель Политсовета партии "Відродження" Владимир Пилипенко, входящий в первую десятку избирательного списка политической партии "Оппозиционный блок" (ОБ), ранее называл врагом Российскую Федерацию (РФ), ругал "победобесие" и поддерживал Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Часть ОБ, которую называют "ахметовской", идет на выборы вместе с партией "Доверяй делам" мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова. Также к партии имеет прямое отношение бизнесмен Игорь Коломойский. В этот же союз влились партии "Відродження" Виталия Хомутынника (считается также близким к Коломойскому) и "Наши" Евгения Мураева. Все они пойдут на парламентские выборы под брендом "Оппозиционного блока".

СМИ уже заявляли, что цель этой политической сборной - не победа, а участие. Низкие рейтинги не позволят партии преодолеть 5-процентный барьер. Зато смогут оттянуть голоса у ближайшего конкурента - "Оппозиционной платформы - За жизнь", которую поддерживает свыше 11% избирателей. У обеих партий - схожая идеология и очень похожие названия. Поэтому "Оппозиционный блок" скорее всего отберет у "Оппозиционной платформы" несколько процентов.

Представители ОБ призывают к прямым переговорам с РФ и критикуют украинизацию. Однако в избирательном списке ОБ есть люди и с другой позицией. В ее первой десятке указан бывший народный депутат от "Відродження" Владимир Пилипенко (его близким к Коломойскому и председателю "Відродження" Хомутыннику).

В последние годы он голосовал за многие законы, нужные Порошенко и уходящей власти. В частности, за закон о люстрации. Его отец Филипп Данилович Пилипенко являлся членом фракции Львовского областного совета от партии "Свобода".

На своей странице в социальной сети Facebook Владимир Пилипенко публикует посты, выдержанные в "порохоботском" стиле.

Вот что он написал в мае в связи с ситуацией с пленными украинскими моряками: "Меня, честно говоря, уже не удивляет такое поведение путинской шайки. Нисколько. С правовой точки зрения всему миру понятно, кто виноват в этой ситуации. Здесь и объяснять нет смысла. Настораживает то, что международные институты чем дальше, тем все отчетливее проявляются довольно слабыми в противостоянии с РФ, плевать хотели на все писаные правила и законы. По сути, наши моряки стали для Москвы разменной монетой в ее геополитических торгах. К сожалению, единственный действенный способ на сегодняшний день хоть как-то надавить на Москву - это мощные экономические санкции".

Вот так он однажды анонсировал свое появление в телевизионном эфире, высказавшись нелицеприятно в адрес бизнесмена Рината Ахметова (в то время, когда он еще не стал партнером Коломойского).

Но все же любимый конек бывшего нардепа - это критика России. А заодно и празднования Дня Победы.

10 мая, после праздника, Пилипенко написал в соцсети Facebook: "Наш северный сосед использует тему войны, смертей миллионов людей в мировых войнах для "повторим" и "победа за нами". А в это время, ровно 5 лет назад в мае эти победоносцы схватили Олега Сенцова, бросив его в тюрьму на 20 лет. Как сообщается, в РФ и оккупированном Крыму содержатся около 98 украинских политзаключенных, около 120 военнопленных и гражданских заложников находятся в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинских военнопленных моряков - в СИЗО "Лефортово". А о скольких мы не знаем? Я уже не говорю о тысячах погибших наших воинов на востоке...

Вот такая у кого-то "победа". Хотя - это поражение всего цивилизованного мира. Всей послевоенной Европы, для которой права и свобода человека - были объявлены высшей ценностью. Ведь то, что сейчас происходит на Донбассе, в российских тюрьмах, в Крыму - это та же война. Конечно, не с миллионными жертвами. Но это война против ценностей, за которые все эти миллионы в прошлом отдали свои жизни. Пока в российских тюрьмах, подвалах террористов, от вражеских пуль и танков гибнут наши люди о мире и победе ценностей нечего говорить".

В апреле Пилипенко удивлялся, что украинцам нет дела до войны с Россией: "Чего хотят украинцы в первые 100 дней работы президента? Если верить "свежей" социологии: снижение тарифов - 39,1%, отмена неприкосновенности с депутатов, судей и президента - 35,5%, расследования коррупции - 32,4%. Окончания войны с РФ в приоритетах нет... У кого есть логическое объяснение, почему?!"

Не преминул Пилипенко покритиковать РФ и в годовщину боя под Крутами: "101 год назад 400 курсантов и студентов сознательно шли на смерть. Они понимали, что им не победить четырехтысячную армию Муравьева, но все равно шли. Ибо вера в свое государство, верность идеалам сильнее страха перед оккупантами. Тогда эти совсем юные ребята творили историю своей Украины. Как и творят историю наши бойцы на Донбассе - защищая границы Родины от того же врага. Вечная память героям - и прошлым и настоящим..."

Также он призывал расторгать как можно больше договоров с Россией.

"Кроме денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией от 1997 года нам нужно уже сегодня инициировать расторжение Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это то, с чем нельзя медлить", - писал Пилипенко в декабре 2018 года, после конфликта в Керченском проливе.

Также Пилипенко выступал за Православную церковь Украины (ПЦУ): "Нужна ли Украине отдельная поместная церковь? Здесь нечего обсуждать - нужна".

При этом сам бывший нардеп является, судя по всему, греко-католиком.