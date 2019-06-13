Сьогодні абітурієнти пишуть ЗНО з хімії і закінчують основну сесію

13 червня абітурієнти здають ЗНО з хімії. Це останній тест основної сесії. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Участь у тестуванні з хімії візьмуть понад 15 тисяч осіб.На виконання завдань відведено 150 хвилин. Тестова робота складається з 52 завдань з вибором однієї правильної відповіді, відкритої форми та на встановлення відповідності. За правильне виконання яких можна максимально набрати 80 балів.

Абітурієнтів будуть пускати в пункти тестування з 10:15 до 10:50. Саме Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться в 11:00. Результати ЗНО з хімії стануть відомі до 24 червня.

Тим часом 27 травня абітурієнти здавали зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов, а 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО тестуванням по математиці.

Раніше були оприлюднені дати тестування з предметів ЗНО-2019.