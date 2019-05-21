Сегодня тестированием по математике откроется основная сессия ВНО

Сегодня, 21 мая, открывается основная сессия внешнего независимого оценивания 2019, регистрация на которое началась 5 февраля. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Абитуриенты напишут тестирование по математике.

Допуск участников в пункты продлится с 10:15 до 10:50.

Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент до пункта проведения ВНО не будет допущен.

Центр советует участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по математике, указанный в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты к пунктам проведения оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Также абитуриентам посоветовали взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Центр напоминает, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.п.

На исполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (№ 1-20), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

на установление соответствия ("логические пары") (№ 21-24), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с коротким ответом, содержащих два типа задач: структурированное (№ 25, 26) и неструктурированное (№ 27-30), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33), ответы на них нужно записать в бланке Б.

Напомним, абитуриенты не смогут сдавать ВНО на языках национальных меньшинств с 2030 года - а только на украинском.

Ранее были обнародованы даты тестирования по предметам ВНО-2019.

Тем временем иностранным студентам придется сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.