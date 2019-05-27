Сегодня абитуриенты сдают ВНО по трем языкам

ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам проходит сегодня. Фото: pixabay

ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам проходит сегодня. Фото: pixabay

Сегодня, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, которое является третим в расписании основной сессии тестирования. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

В тестировании примут участие около 3 тысяч абитуриентов. Тест начнется в 11:00 и продлится 150 минут.

Центр напоминает, что допуск абитуриентов в пункт тестирования возможен с 10:15 до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

Участника не будет допущено до пункта проведения ВНО в случае:

невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов;

опоздания.

Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

Часть "Понимание речи на слух (аудирование)" содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А. Часть "Чтение" содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А. Часть "Использование языка" содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А. Часть "Письмо" содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б. Участники начнут работу в тестовой тетради из задач части "Понимание речи на слух (аудирование)".

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО.

Тем временем с 2030 года тестирование можно будет сдавать только на украинском.