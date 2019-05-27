Сегодня абитуриенты сдают ВНО по трем языкам

Сегодня, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, которое является третим в расписании основной сессии тестирования. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.\r\nВ тестировании примут участие около 3 тысяч абитуриентов. Тест начнется в 11:00 и продлится 150 минут.\r\nЦентр напоминает, что допуск абитуриентов в пункт тестирования возможен с 10:15 до 10:50.\r\nВход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:\r\n\r\nоригинала сертификата внешнего независимого оценивания,\r\nпаспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;\r\nприглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.\r\n\r\nУчастника не будет допущено до пункта проведения ВНО в случае:\r\n\r\nневозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов;\r\nопоздания.\r\n\r\nОбщее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.\r\nСертификационная работа состоит из четырех частей:\r\n\r\nЧасть "Понимание речи на слух (аудирование)" содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.\r\nЧасть "Чтение" содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.\r\nЧасть "Использование языка" содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.\r\nЧасть "Письмо" содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.\r\nУчастники начнут работу в тестовой тетради из задач части "Понимание речи на слух (аудирование)".\r\n\r\nНапомним, 21 мая началась основная сессия ВНО. \r\nТем временем с 2030 года тестирование можно будет сдавать только на украинском.