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27 мая 2019, понедельник, 10:19 92
Общество 2019-05-27T10:19:45+03:00
Українські Новини
Сегодня абитуриенты сдают ВНО по трем языкам

Сегодня абитуриенты сдают ВНО по трем языкам

ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам проходит сегодня. Фото: pixabay
ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам проходит сегодня. Фото: pixabay

Сегодня, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, которое является третим в расписании основной сессии тестирования. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

В тестировании примут участие около 3 тысяч абитуриентов. Тест начнется в 11:00 и продлится 150 минут.

Центр напоминает, что допуск абитуриентов в пункт тестирования возможен с 10:15 до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
  • паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

Участника не будет допущено до пункта проведения ВНО в случае:

  • невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов;
  • опоздания.

Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

  1. Часть "Понимание речи на слух (аудирование)" содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.
  2. Часть "Чтение" содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.
  3. Часть "Использование языка" содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.
  4. Часть "Письмо" содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.
  5. Участники начнут работу в тестовой тетради из задач части "Понимание речи на слух (аудирование)".

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО

Тем временем с 2030 года тестирование можно будет сдавать только на украинском.

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