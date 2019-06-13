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13 червня 2019, четвер, 10:37 13
Фінанси 2019-06-13T11:00:04+03:00
Українські Новини
У травні кредитування економіки скоротилися на 1,8%

У травні кредитування економіки скоротилися на 1,8%

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 1,8% з 1 046,8 млрд гривень станом на 1 травня до 1 027,9 млрд гривень на 1 червня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року обсяг кредитів економіці скоротився на 4,2% з 1 073,1 млрд гривень.

Гривневі кредити юрособам за травень скоротилися на 4,1% з 468,3 млрд гривень до 449,2 млрд гривень.

Кредити бізнесу в іноземній валюті скоротилися на 0,7% з 376,5 млрд гривень на 1 травня до 373,8 млрд гривень на 1 червня.

Кредити населенню за травень виросли на 1,5% до 202,2 млрд гривень.

Процентні ставки в травні по гривневих кредитах для бізнесу знизилися на 0,1 п. п. до 18,1%, для населення збільшилися на 2,2 в. п. до рівня 33,4%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу скоротилися на 0,1 п. п. до 5,3%.

В 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд гривень.

В 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд гривень.

За 2016 рік кредити банків економіці збільшилися на 2,1% з 981,62 млрд гривень до 1 002,4 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-березні поточного року частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилася на 5 п. п. до 50%.

Умовами отримання наступного траншу макрофінансової допомоги є прийняття середньострокового плану реформування Митної і Податкової служб і автоматична перевірка е-декларацій.

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