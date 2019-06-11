підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 14:07 34
Судова влада 2019-06-11T16:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський скасував призначення Порошенка двох членів ВСП і призначив нову комісію для відбору кандидатів

Зеленський скасував призначення Порошенка двох членів ВСП і призначив нову комісію для відбору кандидатів

Вища рада правосуддя. Фото: sud.ua
Вища рада правосуддя. Фото: sud.ua

Президент Володимир Зеленський скасував укази колишнього глави держави Петра Порошенка про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя (ВРП), а також затвердив нове положення про відкритий конкурс для відбору кандидатів до ВРП і призначив новий склад конкурсної комісії.

Про це йдеться в указах №357-359 від 11 червня, передають Українські Новини.

Нове положення про конкурс ідентично прийнятому при Порошенко до внесення в нього в травні правок, які передбачають можливість призначення Президентом кандидатів з числа всіх, хто пройшов співбесіду, або відхилення всіх запропонованих йому для призначення кандидатур.

До складу нової комісії при Зеленському увійшли двоє членів, які працювали при Порошенко: колишній міністр юстиції (в уряді Юлії Тимошенко) Микола Оніщук та доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко Ольга Поєдинок.

Новими членами конкурсної комісії призначено колишнього суддю Конституційного суду (звільнений за порушення присяги, але відновлений рішенням Вищого адміністративного суду), екс-голову ВАСУ Олександра Пасенюка, колишнього директора Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради Юрія Волошина та голову громадської організації "Експертний центр із прав людини" Володимира Сущенка.

Як повідомляли "Українські Новини", у ДБР почали розслідувати заяву про захопленні влади Порошенко при призначенні членів Вищої ради правосуддя.

КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВСП.

Більше новин про: ВСП Володимир Зеленський Вища рада правосуддя Петро Порошенко

Архів
Новини
Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій 16:18
Кличко показав відео, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі Києва 16:17
Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарєва 16:13
Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка 16:03
У Дніпрі евакуювали тисячи людей з 128 об'єктів 15:39
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok