Зеленський скасував призначення Порошенка двох членів ВСП і призначив нову комісію для відбору кандидатів

Президент Володимир Зеленський скасував укази колишнього глави держави Петра Порошенка про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя (ВРП), а також затвердив нове положення про відкритий конкурс для відбору кандидатів до ВРП і призначив новий склад конкурсної комісії.

Про це йдеться в указах №357-359 від 11 червня, передають Українські Новини.

Нове положення про конкурс ідентично прийнятому при Порошенко до внесення в нього в травні правок, які передбачають можливість призначення Президентом кандидатів з числа всіх, хто пройшов співбесіду, або відхилення всіх запропонованих йому для призначення кандидатур.

До складу нової комісії при Зеленському увійшли двоє членів, які працювали при Порошенко: колишній міністр юстиції (в уряді Юлії Тимошенко) Микола Оніщук та доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко Ольга Поєдинок.

Новими членами конкурсної комісії призначено колишнього суддю Конституційного суду (звільнений за порушення присяги, але відновлений рішенням Вищого адміністративного суду), екс-голову ВАСУ Олександра Пасенюка, колишнього директора Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради Юрія Волошина та голову громадської організації "Експертний центр із прав людини" Володимира Сущенка.

Як повідомляли "Українські Новини", у ДБР почали розслідувати заяву про захопленні влади Порошенко при призначенні членів Вищої ради правосуддя.

КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВСП.