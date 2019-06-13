Після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 червня на 2,63 коп. до 26,6297 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,04% до 26,3106 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 2,22% до 29,6516 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,89 коп. до 30,1319 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,3106\r\n26,6297\r\n29,6516\r\n30,1319\r\n3,62\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,4000\r\n27,1000\r\n29,8000\r\n30,4000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,1500\r\n26,5000\r\n29,4000\r\n29,9000\r\n2,50\r\n4,40\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.\r\nРаніше курс готівкових долара і євро обвалився.