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13 червня 2019, четвер, 10:40 10
Фінанси 2019-06-13T11:00:01+03:00
Українські Новини
Після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися

Після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 червня на 2,63 коп. до 26,6297 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,04% до 26,3106 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,22% до 29,6516 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,89 коп. до 30,1319 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,3106 26,6297 29,6516 30,1319 3,62 4,21
Максимальний 26,4000 27,1000 29,8000 30,4000 4,00 5,00
Мінімальний 26,1500 26,5000 29,4000 29,9000 2,50 4,40

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.

Раніше курс готівкових долара і євро обвалився.

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