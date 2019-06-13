Справу про крадіжку 40 мільйонів з "Стіни" Яценюка направили до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Дарницький районний суд Києва справу про розкрадання 40,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").

Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

зокрема, прокурорами САП спільно з детективами Національного антикорруцпионного бюро завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати грошових коштів держбюджету, виділених для інженерно-технічного облаштування російсько-українського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції і Криму.

"Звинувачення пред'явлене 3 посадовим особам Держприкордонслужби, 3 директорам фірм підрядників і 2 посередникам, всього на лаві підсудних постануть 8 осіб", - підкреслюється в повідомленні.

Встановлено, що посадові осіб прикордонної служби, при пособництві і співучасті з суб'єктами господарської діяльності, заволоділи грошовими коштами і принесли збитки державі на загальну суму 16 688 496,31 гривень.

По епізоду нецільового використання бюджетних коштів встановлено, що прикордонники здійснювали нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордонів» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів і проведення видатки на реконструкцію приміщень "Р-2" на вул. Стартової, 11 в Харкові (Харківська авіаційна ескадрилья) під службові приміщення, чим допущено нецільове використання коштів на загальну суму 13 212 155,11 гривень.

По епізоду створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, за яким "виводилися" державні кошти, державі заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 372 144,40 гривень.

Звинувачення пред'явлено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), за ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів службовою особою), по 1 ч. ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (організація фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності) і за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (організація внесення у документи для проведення держреєстрації юрособи) Кримінального кодексу .

"Обвинувальний акт направлений в Дарницький районний суд міста Києва для розгляду по суті", - зазначила прокуратура.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 15 листопада ще одного підозрюваного в розкраданні бюджетних коштів,виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").

НАБУ і САП завершили розслідування справи про розкрадання виділених для проекту "Стіна" коштів.