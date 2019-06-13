підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 червня 2019, четвер, 09:37 22
Силові структури 2019-06-13T11:45:03+03:00
Українські Новини
Бойовики поранили українського військового і 28 разів обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики поранили українського військового і 28 разів обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики 26 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 12 червня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"12 червня озброєні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази - з застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм", - написано в ньому.

Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Водяного, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем біля Авдіївки, зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів біля Мар'їнки, з автоматичних гранатометів поблизу Широкиного, із гранатометів різних систем біля Новотроіцого, а також біля Старогнатівки, Лебединського та Талаківки.

Противник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета в районі Попасної, з мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї біля Новгородського, з 120-мм міномета, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета біля Зайцевого, з гранатометів різних систем поблизу населених пунктів Луганське і Південне.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", - підкреслюють військові.

За даними розвідки, 12 червня 1 бойовик убитий, 3 отримали поранення.

У четвер противник стріляв 3 рази біля Водяного, Боровського і Луганського.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки.

Раніше бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.

Більше новин про: ООС війна на Донбасі обстріли на Донбасі

Архів
Новини
В "Укрлендфармінг" Бахматюка заявили про підтримку жінок, які планують робити кар’єру в компанії 11:39
Баришівський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом такого собі Барташа, - ЗМІ 11:11
Рубль у київських обмінниках дорожчає 11:04
Більше третини молодих людей в Україні живуть з батьками, - ЮНІСЕФ 10:52
Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016 10:41
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива 08:25
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку 12:25 Відео
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp 14:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok