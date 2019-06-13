Бойовики поранили українського військового і 28 разів обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики 26 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 12 червня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"12 червня озброєні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази - з застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм", - написано в ньому.

Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Водяного, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем біля Авдіївки, зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів біля Мар'їнки, з автоматичних гранатометів поблизу Широкиного, із гранатометів різних систем біля Новотроіцого, а також біля Старогнатівки, Лебединського та Талаківки.

Противник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета в районі Попасної, з мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї біля Новгородського, з 120-мм міномета, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета біля Зайцевого, з гранатометів різних систем поблизу населених пунктів Луганське і Південне.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", - підкреслюють військові.

За даними розвідки, 12 червня 1 бойовик убитий, 3 отримали поранення.

У четвер противник стріляв 3 рази біля Водяного, Боровського і Луганського.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки.

Раніше бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.