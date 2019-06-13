По всій Україні спека триватиме в четвер, протягом дня максимальна температура повітря досягне + 30 + 35 градусів. Найближчої вночі очікується + 18 + 23 градуси.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, в Центрі і навіть на Харківщині та в Криму. Хоча більша частина території України буде належати сухій повітряній масі", - написала вона.\r\nУ Києві четвер буде переважно сухим і спекотним, + 31 + 33 градуси.\r\nУ найближчі дні спека затримається.\r\nНевелике ослаблення спеки, за словами Діденко, очікується з понеділка, однак на півдні і сході все ще домінувати дуже високі градуси.\r\nКарти: Наталя Діденко\/Facebook\r\nНагадаємо, спекотний фронт з півдня протримається ще кілька днів.\r\nТим часом, глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди.