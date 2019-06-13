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13 червня 2019, четвер, 06:00 16 Карта
Життя 2019-06-13T07:45:02+03:00
Українські Новини
Поки +35: Синоптик дала попередній прогноз, коли спаде аномальна спека

Поки +35: Синоптик дала попередній прогноз, коли спаде аномальна спека

Спека. Фото: grodno.greenbelarus.info
Спека. Фото: grodno.greenbelarus.info

По всій Україні спека триватиме в четвер, протягом дня максимальна температура повітря досягне + 30 + 35 градусів. Найближчої вночі очікується + 18 + 23 градуси.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.

"Локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, в Центрі і навіть на Харківщині та в Криму. Хоча більша частина території України буде належати сухій повітряній масі", - написала вона.

У Києві четвер буде переважно сухим і спекотним, + 31 + 33 градуси.

У найближчі дні спека затримається.

Невелике ослаблення спеки, за словами Діденко, очікується з понеділка, однак на півдні і сході все ще домінувати дуже високі градуси.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталя Діденко/Facebook

Нагадаємо, спекотний фронт з півдня протримається ще кілька днів.

Тим часом, глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

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