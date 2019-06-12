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12 червня 2019, середа, 23:25 11
Силові структури 2019-06-13T00:30:02+03:00
Українські Новини
В. о. голови СБУ Баканов підтвердив російське громадянство своєї дружини

В. о. голови СБУ Баканов підтвердив російське громадянство своєї дружини

Баканов. Евгений Малолетка/theБабель
Баканов. Евгений Малолетка/theБабель

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов, якого Володимир Зеленський призначив указом від 22 травня, розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії.

Відповідну заяву опубліковано у Facebook СБУ, передають Українські Новини.

Зокрема, Баканов написав, що його спецперевірка не виявила жодних обмежень при призначенні на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання йому допуску до державної таємниці.

"Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вуз, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці. Моя дружина, українка, жила і вчилася в школі Кривого Рогу. Вступила до ВУЗУ на території Росії, при розпаді СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною і Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні з видом на проживання в нашій країні, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року", - написав в. о. голови СБУ.

Баканов заявив, що отримання громадянства багато років було "корумпованої годівницею для деяких чиновників", а його сім'я не зверталася за допомогою до посередників, щоб прискорити процес отримання українського громадянства. Він додав, що його дружина має стійку проукраїнську позицію.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

Раніше Зеленський призначив свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра першим помічником.

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