У травні Гройсман заробив 37,5 тисяч гривень

Заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень становила 37,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гройсману в травні, становила 37 464 гривні, з них посадовий оклад - 19 000 гривень, надбавка за вислугу років - 7 410 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 8 550 гривень, індексація - 624 гривні, витрати на відрядження - 1 880 гривень.

Сума утриманих податків становила 7 306 гривень.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 30 159 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

20 травня Володимир Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку.

Після чого Верховна Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку.