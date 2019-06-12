У "Слуги народу" немає рішення щодо мовного закону

У партії "Слуга народу" поки немає рішення для перегляду закону про українську мову.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Страна".

"На сьогодні такого рішення немає", - сказав він.

При цьому Разумков зазначив, що єдиною державною мовою має залишитися українська. За його словами, українську мову потрібно було популяризувати не шляхом "батога", а шляхом "пряника".

"Треба було створювати умови для популяризації української мови, не тому, що тебе на цій темі хтось оштрафує, а щоб було вигідно говорити українською. Якщо ми домовимося про бізнес. Особливо, у форматі медіа ресурсів. Для друкованих ресурсів – це взагалі складна ситуація. Якщо ви випускаєте газету в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізьких областях і вам, за законом, потрібно продублювати російськомовний тираж українською, бізнес просто не окупиться – будемо реалістами", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, за соціальним опитуванням КМІС, партія "Слуга народу" набирає найбільше голосів на виборах у Верховну Раду.

Тим часом у програмі партії "Слуга народу" немає ні слова про російську мову, але є "електронне маркування дерев", "народне вето".