Відео дня: приголомшливі кадри приборкання водної стихії курсантами-піхотинцями

У мережі з'явилися приголомшливі кадри із тренувань курсантів Національної академії сухопутних військ.

Відео опубліковано на сторінці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в соціальній мережі Facebook.

"Курсанти-піхотинці приборкують водну стихію", - йдеться в підписі.

Зазначимо, 15 червня в Національній академії сухопутних військ відбудеться урочистий ритуал випуску молодих офіцерів.

Цього дня військове звання "лейтенант" отримують близько семи сотень вихованців видового військового вишу. Серед них – 187 учасників бойових дій на сході України, які у 2015 році вступили на навчання до Академії безпосередньо з фронту. Понад двадцять з них за мужність та професіоналізм, що були виявлені у зоні бойових дій на сході України, відзначені державними нагородами.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ показали "відбиття десантної операції" на узбережжі Азовського моря.

Крім того, ЗСУ показали, як військові вертоліт і катери відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell".