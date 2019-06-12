Відео дня: приголомшливі кадри приборкання водної стихії курсантами-піхотинцями

У мережі з'явилися приголомшливі кадри із тренувань курсантів Національної академії сухопутних військ.\r\nВідео опубліковано на сторінці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в соціальній мережі Facebook.\r\n"Курсанти-піхотинці приборкують водну стихію", - йдеться в підписі.\r\nЗазначимо, 15 червня в Національній академії сухопутних військ відбудеться урочистий ритуал випуску молодих офіцерів.\r\nЦього дня військове звання "лейтенант" отримують близько семи сотень вихованців видового військового вишу. Серед них – 187 учасників бойових дій на сході України, які у 2015 році вступили на навчання до Академії безпосередньо з фронту. Понад двадцять з них за мужність та професіоналізм, що були виявлені у зоні бойових дій на сході України, відзначені державними нагородами.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗСУ показали "відбиття десантної операції" на узбережжі Азовського моря.\r\nКрім того, ЗСУ показали, як військові вертоліт і катери відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell".