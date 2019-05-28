Малые бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели стрельбы в Азовском море. Маневры проводились при поддержке морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.\r\nВ учениях был задействован вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских Вооруженных сил Украины.\r\n"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", — говорится в сообщении.\r\n\r\nПодобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров. Морская компонента Объединенных сил продемонстрировала готовность к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности.\r\nРанее сообщалось, что в Одесской области испытают две ракетные системы.\r\nА раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".\r\nРанее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".