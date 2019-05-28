Видео дня: ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell"

Малые бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели стрельбы в Азовском море. Маневры проводились при поддержке морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В учениях был задействован вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских Вооруженных сил Украины.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", — говорится в сообщении.

Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров. Морская компонента Объединенных сил продемонстрировала готовность к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности.

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