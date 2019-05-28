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28 мая 2019, вторник, 13:34 1447
Силовые структуры 2019-05-28T13:37:24+03:00
Українські Новини
Видео дня: ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell"

Видео дня: ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell"

Малые бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели стрельбы в Азовском море. Маневры проводились при поддержке морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В учениях был задействован вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских Вооруженных сил Украины.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", — говорится в сообщении.

Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров. Морская компонента Объединенных сил продемонстрировала готовность к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одесской области испытают две ракетные системы.

А раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

Ранее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".

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