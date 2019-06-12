Москва "відзначила" День Росії рекордними затриманнями

Акція в Москві в День Росії. Фото: Meduza

Акція в Москві в День Росії. Фото: Meduza

Сьогодні, 12 червня, в день Росії, в Москві відбулася масова акція з рекордними затриманнями в підтримку Івана Голунова, журналіста "Медузи", якого раніше заарештували і, за заявами провідних видань Росії, звинувачення явно пов'язане з його професійною діяльністю. Про це повідомляє "Медиазона".

Повідомляється, що за підсумками мітингу було заарештовано понад 400 чоловік.

Учасників затримували силою. Фото: Meduza

Учасників затримували силою. Фото: Meduza

Заплановану акцію не підтримали ні сам Іван Голунь, ні "Медуза". Грунтуючись на неузгодженості мітингу, поліцейські після полудня почали заарештовувати учасників, в першу чергу, тих, хто надів футболки "Я Іван Голунь".

Люди одягли футболки "Я Іван Голунь". Фото: Meduza

Як повідомив журналіст Independent Олівер Керолл, було затримано більше 400 осіб, при тому, що учасників несанкціонованого протесту зібралося близько 2000.

Серед затриманих є і журналісти, а саме Ілля Жегулев і Андрій Перців, кореспонденти "Медузи", головний редактор "МБХ медіа" Вероніку Куцилло та інші представники ЗМІ.

Навальний після затримання виклав фото з автозаку в "Инстаграме". А його прес-секретар пізніше повідомила, що політику закидають повторне порушення порядку організації мітингу або ходи, за це передбачено до 30 діб арешту. На ніч його залишили в ОВС Строгіно", сказала Ярмиш виданню The Bell, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 12 Чер 2019 р. о 3:02 PDT

Нагадаємо, що раніше, в Москві, був затриманий журналіст Іван Голунь за підозрою у збуті наркоиков. Його арешт спровокував хвилю протестних акцій в ЗМІ.

11 червня Івана Голунова звільнили, а співробітників МВС, що вели його справу, усунули.