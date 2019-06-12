Москва "відзначила" День Росії рекордними затриманнями

Сьогодні, 12 червня, в день Росії, в Москві відбулася масова акція з рекордними затриманнями в підтримку Івана Голунова, журналіста "Медузи", якого раніше заарештували і, за заявами провідних видань Росії, звинувачення явно пов'язане з його професійною діяльністю. Про це повідомляє "Медиазона".\r\nПовідомляється, що за підсумками мітингу було заарештовано понад 400 чоловік.\r\nУчасників затримували силою. Фото: Meduza\r\nУчасників затримували силою. Фото: Meduza\r\nЗаплановану акцію не підтримали ні сам Іван Голунь, ні "Медуза". Грунтуючись на неузгодженості мітингу, поліцейські після полудня почали заарештовувати учасників, в першу чергу, тих, хто надів футболки "Я Іван Голунь".\r\nЛюди одягли футболки "Я Іван Голунь". Фото: Meduza\r\nЯк повідомив журналіст Independent Олівер Керолл, було затримано більше 400 осіб, при тому, що учасників несанкціонованого протесту зібралося близько 2000.\r\n\r\nСеред затриманих є і журналісти, а саме Ілля Жегулев і Андрій Перців, кореспонденти "Медузи", головний редактор "МБХ медіа" Вероніку Куцилло та інші представники ЗМІ.\r\n\r\nНавальний після затримання виклав фото з автозаку в "Инстаграме". А його прес-секретар пізніше повідомила, що політику закидають повторне порушення порядку організації мітингу або ходи, за це передбачено до 30 діб арешту. На ніч його залишили в ОВС Строгіно", сказала Ярмиш виданню The Bell, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 12 Чер 2019 р. о 3:02 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, що раніше, в Москві, був затриманий журналіст Іван Голунь за підозрою у збуті наркоиков. Його арешт спровокував хвилю протестних акцій в ЗМІ.\r\n11 червня Івана Голунова звільнили, а співробітників МВС, що вели його справу, усунули.