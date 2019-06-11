Голунова освободили, но... – Комикс дня

Сегодня, 11 июня, спецкорр российского издания "Медуза" Иван Голунов был отпущен на свободу, а уголовное дело закрыто. Дело прекращено в связи с недоказанностью вины.

Голунова подозревали в сбыте наркотиков, однако он утверждает, что они были ему подброшены полицейскими.

Задержание журналиста возмутило общественность. За Голунова вступились даже коллеги с федеральных телеканалов с пропагандистской редакционной политикой, а также известные политики и артисты.

Российский художник Дюран, ведущий одноименную страницу в Facebook с юмористическими зарисовками, опубликовал комикс, посвященный этому событию.

В своей сегодняшней работе автор показывает освобождение Голунова как один из множества других подобных случаев незаконного задержания и намекает на то, что в российских тюрьмах остаются другие задержанные по подобным обвинениям люди.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены, а главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить. Ходатайство об их освобождении от должности направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее в России три ведущих деловых издания вышли с одинаковыми обложками в поддержку Голунова.