На найденных у журналиста Голунова пакетах с наркотиками - ДНК нескольких человек

В России экспертиза показала, что на пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствуют ДНК нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве, передает "Интерфакс".

"Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками",- заявили в московской полиции.

Полицейские намерены завершить экспертизу пакетов с наркотическими веществами во вторник во второй половине дня.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в интервью "МБХ" заявил, что ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не удалось найти его отпечатков.

В понедельник экспертиза МВД подтвердила, что на контрольных смывах с ладоней рук журналиста не было обнаружено наркотических и психотропных веществ.

Но главный нарколог России Евгений Брюн также заявил, что "на сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены".

Вместе с тем, на заседании суда в субботу, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Голунова, следователь утверждал, что в "материалах дела есть информация о том, что Голунов употреблял наркотические вещества".

Как сообщали Українські Новини, в России три ведущих деловых издания вышли с одинаковыми обложками в поддержку журналиста Голунова.