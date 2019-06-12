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12 червня 2019, середа, 15:26 15
Життя 2019-06-12T16:30:02+03:00
Українські Новини
Завтра Україну продовжить атакувати 35-градусна спека, але місцями можливі дощі

Завтра Україну продовжить атакувати 35-градусна спека, але місцями можливі дощі

Кіт. Фото: Портал Акцент
Кіт. Фото: Портал Акцент

13 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Прикарпатті вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Сумській і Чернігівській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +29...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спекотний фронт не хоче йти: синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в спеку.

Тим часом, робочий тиждень в Україні почався з спеки і гроз з градами.

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