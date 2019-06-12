Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") розглядає 4 варіанти будівництва об'їзної дороги навколо Борисполя Київської області.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору", передають Українські Новини.

"Державне агентство автомобільних доріг України опрацьовує 4 варіанти проходження нової об'їзної дороги м. Бориспіль (2 - південних і 2 - північних). Найкоротший з варіантів - 18 км, найдовший - 26 км", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, після вибору оптимального варіанта прокладання автомагістралі, який буде обрано "Укравтодором" на основі економічних, соціальних, екологічних чинників, консалтингова компанія підготує техніко-економічне обгрунтування.

Підготовка ТЕО фінансується за рахунок кредиту Світового банку.

Згідно з умовами контракту, ТЕО має бути готове до грудня цього року.

Нова дорога буде мати першу категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 130 км/ч.

Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів зі сторони Києва в напрямку траси Н-08 "Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь" і траси Т-10-18.

Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить понад 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій і підвищить якість життя жителів міста.

Як повідомляли Українські Новини, в"Укравтодорі" доручили координувати будівництво доріг начальнику відділу контролю.

Тим часом, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром в Польщі.