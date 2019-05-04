подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 мая 2019, суббота, 22:18 41
Транспорт 2019-05-04T22:24:28+03:00
Українські Новини
В "Укравтодоре" поручили координировать строительство дорог начальнику отдела контроля

В "Укравтодоре" поручили координировать строительство дорог начальнику отдела контроля

Дорога. Фото: kievavtodor/Facebook
Дорога. Фото: kievavtodor/Facebook

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак поручил начальнику отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдану Юлику координировать дорожное строительство.

Соответствующий приказ от 25 апреля опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Новак уполномочил Юлика подписывать от имени "Укравтодора" письма и другие документы, кроме приказов организационно-распорядительного характера и кадровых вопросов.

Кроме того, Юлику было поручено обеспечить организацию, координацию и контроль работы в системе "Укравтодора" по вопросам развития дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами государственно значения.

При этом структурным подразделениям аппарата "Укравтодора" приказано обеспечить визирование всех нормативно-правовых актов у Юлика.

В то же время Нефедов заявил, что Юлик, будучи руководителем Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, подписал 178 договоров с ООО "БМБУД" (Тернополь) о ремонте дорог в области на 27,02 млн гривен.

При этом, по словам Нефедова, дорога была разбита на отрезки по 40 м для избежания проведения прозрачных открытых тендеров.

Согласно сообщению, Юлик получил выговор, однако 24 апреля Новак предложил Кабинету Министров назначить его своим первым заместителем.

Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.

Тем временем "Укравтодор" заявляет, что отремонтировал почти 12% украинских дорог, а экс-сотрудник "Укравтодора" рассказал, что отремонтировано в 4 раза меньше дорог, чем наобещал Омелян.

Больше новостей о: Укравтодор Ремонт дорог Славомир Новак

Архив
Новости
Добавки кальция не помогут от ломких волос и ногтей, но помогут добавки цинка, - Супрун 22:50
В "Укравтодоре" поручили координировать строительство дорог начальнику отдела контроля 22:18
Теперь из Харькова можно улететь в Баку за 800 гривен по вторникам и пятницам 22:05
Большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду, - Бондарь 21:46
Ирина и Юрий Луценко.
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима 21:20
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
больше новостей
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok