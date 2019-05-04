В "Укравтодоре" поручили координировать строительство дорог начальнику отдела контроля

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак поручил начальнику отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдану Юлику координировать дорожное строительство.

Соответствующий приказ от 25 апреля опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Новак уполномочил Юлика подписывать от имени "Укравтодора" письма и другие документы, кроме приказов организационно-распорядительного характера и кадровых вопросов.

Кроме того, Юлику было поручено обеспечить организацию, координацию и контроль работы в системе "Укравтодора" по вопросам развития дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами государственно значения.

При этом структурным подразделениям аппарата "Укравтодора" приказано обеспечить визирование всех нормативно-правовых актов у Юлика.

В то же время Нефедов заявил, что Юлик, будучи руководителем Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, подписал 178 договоров с ООО "БМБУД" (Тернополь) о ремонте дорог в области на 27,02 млн гривен.

При этом, по словам Нефедова, дорога была разбита на отрезки по 40 м для избежания проведения прозрачных открытых тендеров.

Согласно сообщению, Юлик получил выговор, однако 24 апреля Новак предложил Кабинету Министров назначить его своим первым заместителем.

Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.

Тем временем "Укравтодор" заявляет, что отремонтировал почти 12% украинских дорог, а экс-сотрудник "Укравтодора" рассказал, что отремонтировано в 4 раза меньше дорог, чем наобещал Омелян.