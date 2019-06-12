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12 червня 2019, середа, 15:01 33
Вибори 2019-06-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" виключила Панченко зі списку кандидатів у депутати без пояснення причин

"Слуга народу" виключила Панченко зі списку кандидатів у депутати без пояснення причин

Партія "Слуга народу" виключила Ірину Панченко зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба партії.

"Її виключили. Вона була в списку кандидатів", - сказали в прес-службі.

Причин виключення зі списку прес-служба не уточнила.

Вона була включена у список під номером 73.

Ірина Панченко - юрист, дочка кіровоградського бізнесмена Сергія Панченко.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця у списку.

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

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