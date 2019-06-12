"Слуга народу" виключила Панченко зі списку кандидатів у депутати без пояснення причин

Партія "Слуга народу" виключила Ірину Панченко зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба партії.\r\n"Її виключили. Вона була в списку кандидатів", - сказали в прес-службі.\r\nПричин виключення зі списку прес-служба не уточнила.\r\nВона була включена у список під номером 73.\r\nІрина Панченко - юрист, дочка кіровоградського бізнесмена Сергія Панченко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця у списку.\r\nРаніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".