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12 червня 2019, середа, 14:35 7
Кабмін 2019-06-12T14:57:01+03:00
Українські Новини
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp

Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp

Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції і Міністерству інфраструктури розібратися в ситуації з призупиненням судом ліцензії авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів.

Про це він повідомив під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися у рамках правового поля і захистити клієнтів компанії... прошу Міністерство юстиції підготувати по всіх подібних випадках мій персональний лист на всі органи судової влади, які повинні відповідати за це", - сказав Гройсман.

Також він доручив підготувати такий лист і на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ухвалення судом рішення про призупинення ліцензії знаходиться у його компетенції.

Також він зазначив, що міністерством розроблено механізм для нормальної поточної роботи авіакомпанії.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня 2018 року SkyUp здійснив перший рейс.

Тим часом, в SkyUp заявили, що жінка, яка подала в суд на компанію, ніколи не була їх клієнткою.

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