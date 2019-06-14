Законодавці блокують розвиток "соколиного полювання" в Україні, - ЗМІ

Розвиток в Україні однієї з яскравих складових культурної спадщини Київської Русі - полювання з ловчими птахами, фактично блокується нинішніми законодавцями.

Про це повідомляє видання "Мир увлечений: Охота & Оружие", з посиланням на інформацію Національної асоціації стрільців України.

"Крихітна загальна кількість українських любителів полювання з ловчими птахами фізично не в змозі мати лобі у Верховній Раді. Тому і виходить, що нікому зі "слуг народу" не цікаво не тільки приведення відповідного законодавства в зручний для популяризації цієї сфери культурної спадщини князів Київських вид, а й хоча б його зрозуміла і доступна легалізація", - сказано в публікації на сайті журналу.

Видання зазначає, що практичне полювання з хижими птахами в Україні майже не регламентоване і "залишає великий простір для різних тлумачень". Наприклад, воно зобов’язує мати на ловчих птахів мисливський паспорт, зразок якого не затверджений вже майже 20 років.

При цьому більшість видів хижих птахів, придатних для соколиного полювання, занесені у Червону книгу - в зв'язку з чим легальне їх придбання пов'язано з іншими бюрократичними "заморочками".

Зокрема, вилов вищезазначених видів в природі юридично повністю заборонений. Єдиний легальний шлях придбання цих хижих птахів - в розплідниках і зоопарках, причому дозволено продавати тільки птахів, розведених в неволі. Із тих пернатих, придатних для соколиного полювання, що гніздяться на території України це стосується сапсана, балабана і беркута.

Оскільки в даний момент в країні немає розплідників, які мають право продавати червонокнижні види хижих птахів фізичним особам, то і виходить, що сокольникам доводиться купувати їх в інших країнах - там, де ця індустрія має хоч якийсь розвиток.

Нагадаємо, що 16 листопада 2010 р соколине полювання була визнана ЮНЕСКО об'єктом нематеріальної культурної спадщини людства.

Соколине полювання - одна з яскравих складових культурної спадщини Київської Русі. Його появу на наших землях відносять до X ст. - часу Віщого Олега. Ловчі птахи згадуються в одній із редакцій "Руської правди", що датується XI ст. А одна з версій походження малого герба України, пов'язана із образом сокола, який пікірує під час полювання.

Перші артефакти, пов'язані з цим видом полювання датуються XIII в. до н. е. Відзначено його поширення серед кочових народів середньоазіатських степів, у Персії, на Близькому Сході, Китаї. У III ст. воно проникло у Корею і Японію. Цінителем ловчих птахів був Чингісхан.

В Європі полюванням з ловчими птахами захоплювалися Карл Великий (VIII ст.) І Фрідріх Барбаросса (XII ст.). Уже в XV в. етикет наказував королю полювати з кречетом, принцу або герцогу - з сапсаном, а їх васали могли полювати з яструбами.

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