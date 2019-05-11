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11 травня 2019, субота, 07:10 20
Життя 2019-05-11T07:45:01+03:00
Українські Новини
У США презентували унікальну гвинтівку, що стріляє кулями та стрілами

У США презентували унікальну гвинтівку, що стріляє кулями та стрілами

Однозарядна гвинтівка Crackshot. Фото: gunmag.com.ua
Однозарядна гвинтівка Crackshot. Фото: gunmag.com.ua

У Сполучених Штатах Америки (США) розробили унікальну гвинтівку, яка може стріляти як кулею калібру .22, так і стрілами довжиною 40 см.

Про це повідомило інтернет-видання "Мир увлечений: Охота & Оружие" із посиланням на Национальну асоціацію стрільців.

"Компанія Traditions створила ідеальну пару - однозарядную гвинтівку Crackshot калібру .22, що поставляється разом зі зйомним блоком XBR Upper, який можна надіти на гвинтівку та який дозволяє стріляти стрілами", - йдеться у повідомленні.

Зйомний блок верхної частини (XBR Upper), що йде в наборі, дозволяє переобладнати гвинтівку для стрільби 40-сантиметровими стрілами, які здатні ефективно вражати цілі на відстані до 70 м. Рушійну силу стрілі забезпечує холостий патрон, енергія котрого виштовхує її з стволу.

Ціна унікальної зброї в США - 449 доларів. Ця гвинтівка, як відзначають розробники, легка, зручна для перенесення та ідеально підходить для полювання на дрібну дичину.

Нагадаємо, що у Північній Америці дозволено полювати з луком на всіх мисливських тварин – від зайця та індички до лося та грізлі.

Лісові департаменти США навіть виділяють спеціальні дні полювання для стрільців з лука, і сезон для них починається на кілька днів раніше відкриття звичайного мисливського сезону.

Зараз в країні моделей луків налічують майже стільки ж, скільки є видів рушниць, а різноманітність стріл, мабуть, перевершує навіть кількість калібрів патронів і куль.

В Україні полювання з луком фактично заборонене.

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