Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні

Колишні військовослужбовці в Сполучених Штатах Америки сприяли формуванню в 50-х роках ХХ століття такого нового стрілецького виду спорту, як динамічна стрільба, який зараз активно розвивається і в Україні.

Про це повідомило інтернет-видання "Мир увлечений: Охота & Оружие".

"Динамічна (вона ж практична, або прикладна) стрільба зародилася в 50-ті роки минулого століття в Каліфорнії. Першими стрілками-спортсменами були, в основному, колишні військові, які мали бойовий досвід. В основу дисципліни були покладені класичні методи вогневої підготовки, але свій відбиток наклали сучасні методи ведення війни і характер вогневих контактів під час бойових зіткнень", - йдеться у публікації.

В результаті з'явилася динамічна стрільба - сучасна система методів індивідуальної стрілецької підготовки, спрямованої на швидке опанування навичок ефективного і безпечного використання ручної стрілецької зброї (пістолетів, карабінів, рушниць) на рефлекторному рівні в умовах вогневих контактів, що характеризуються високою інтенсивністю стрільби.

Видання також відзначило, що поряд з більш потужною нарізною довгоствольною зброєю, в цьому спорті широко використовуються у змаганнях вже не один десяток років гвинтівки калібру .22 LR, більш відомі в Україні як "мілкашки". Найчастіше це сама доступна зброя, і не в останню чергу - за рахунок дуже низької вартості боєприпасів і, відповідно - пострілу.

Динамічна стрільба - стрільба в захисному русі, мабуть, найскладніший вид стрільби, що має на меті не лише стрілецьку майстерність, але й майстерність у пересуванні під вогнем супротивника. Вона вимагає достатньої фізичної підготовки та реакції.