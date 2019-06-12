Суд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp

Баришівський районний суд Київської області прийняв рішення про призупинення дії ліцензії ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp, Київ) на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом.\r\nПро це сказано в рішенні суду, оприлюдненого 3 червня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, до суду надійшла заява громадянки України Оксани Пасенко про захист прав споживачів із проханням призупинити дію ліцензії.\r\nПозивач обґрунтовує свої вимоги тим, що вона відмовилася від послуг авіаперевізника, що не були надані й відстрочені відповідачем, а також вона вважає, що діїта діяльність відповідача порушують її права на якісне обслуговування і безпеку послуг, а тому повинні бути припинені.\r\n"У разі продовження дії зазначеної вище ліцензії... можуть тривати протиправні дії та грубі порушення з боку ТОВ "Авіакомпанія Скайап" прав громадян, які страждають від зухвалої поведінки несумлінного авіаперевізника, діяльність якого жодним чином не контролюється і не інспектується з боку відповідних органів державної влади і органів місцевого самоврядування", - сказано в матеріалі суду.\r\nСуд вважає, що позивач довела необхідність призупинення ліцензії, що зменшить ризик порушення прав громадян-споживачів через неналежну діяльність авіакомпанії до закінчення розгляду справи щодо виконання польотів, які несуть загрозу життю і здоров'ю пасажирів і порушують їхні конституційні права.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, 21 травня 2018 року SkyUp здійснив перший рейс.\r\nНовостворений український національний лоукост SkyUp почав роботу з квітня 2018 року.