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12 червня 2019, середа, 12:10 6
Транспорт 2019-06-12T12:30:02+03:00
Українські Новини
Суд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp

Суд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp

Баришівський районний суд Київської області прийняв рішення про призупинення дії ліцензії ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp, Київ) на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Про це сказано в рішенні суду, оприлюдненого 3 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, до суду надійшла заява громадянки України Оксани Пасенко про захист прав споживачів із проханням призупинити дію ліцензії.

Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що вона відмовилася від послуг авіаперевізника, що не були надані й відстрочені відповідачем, а також вона вважає, що діїта діяльність відповідача порушують її права на якісне обслуговування і безпеку послуг, а тому повинні бути припинені.

"У разі продовження дії зазначеної вище ліцензії... можуть тривати протиправні дії та грубі порушення з боку ТОВ "Авіакомпанія Скайап" прав громадян, які страждають від зухвалої поведінки несумлінного авіаперевізника, діяльність якого жодним чином не контролюється і не інспектується з боку відповідних органів державної влади і органів місцевого самоврядування", - сказано в матеріалі суду.

Суд вважає, що позивач довела необхідність призупинення ліцензії, що зменшить ризик порушення прав громадян-споживачів через неналежну діяльність авіакомпанії до закінчення розгляду справи щодо виконання польотів, які несуть загрозу життю і здоров'ю пасажирів і порушують їхні конституційні права.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 травня 2018 року SkyUp здійснив перший рейс.

Новостворений український національний лоукост SkyUp почав роботу з квітня 2018 року.

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