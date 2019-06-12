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12 червня 2019, середа, 10:50 11
Економіка 2019-06-12T12:30:03+03:00
Українські Новини
Після різкого обвалу долар і євро подорожчали відразу на 15 копійок

Після різкого обвалу долар і євро подорожчали відразу на 15 копійок

Долар
Долар

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 червня на 15,47 коп. до 26,6561 UAH/USD, курс купівлі - на 11,29 коп. до 26,2821 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 15,83 коп. до 29,6327 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 19,13 коп. до 30,1933 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,2821 26,6561 29,6327 30,1933 3,70 4,22
Максимальний 26,4300 27,1000 29,9300 30,4500 4,00 5,00
Мінімальний 26,0000 26,5500 29,0000 29,9500 3,00 4,05

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.

Раніше курс готівкових долара і євро обвалився.

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