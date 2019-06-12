Після різкого обвалу долар і євро подорожчали відразу на 15 копійок

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 червня на 15,47 коп. до 26,6561 UAH\/USD, курс купівлі - на 11,29 коп. до 26,2821 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 15,83 коп. до 29,6327 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 19,13 коп. до 30,1933 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2821\r\n26,6561\r\n29,6327\r\n30,1933\r\n3,70\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,4300\r\n27,1000\r\n29,9300\r\n30,4500\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,5500\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n3,00\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.\r\nРаніше курс готівкових долара і євро обвалився.