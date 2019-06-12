По загиблим у психлікарні в Одесі оголосили жалобу

6 людей загинули і 6 госпіталізовані через пожежу в корпусі психіатричної лікарні в Одесі. Фото: ДСНС

6 людей загинули і 6 госпіталізовані через пожежу в корпусі психіатричної лікарні в Одесі. Фото: ДСНС

Одеська область оголосила 12 червня Днем жалоби за загиблими через пожежу в корпусі психіатричної лікарні в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Всім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів", - повідомили у відомстві.

Також сім'ям загиблих буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. гривень, а сім'ям постраждалих - 50 тис. гривень.

У ніч на 11 червня 6 людей загинули і 6 було госпіталізовано через пожежу в корпусі психіатричної лікарні в Одесі.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 осіб.

Тим часом пожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману.