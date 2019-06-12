На Донбасі бойовики 24 рази обстріляли позиції ВСУ, поранено 3 українських бійця

На Донбасі протягом минулої доби, 11 червня, в результаті обстрілу з боку бойовиків троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

За добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів із застосуванням заборонених мінськими угодами 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 і 82 мм.

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - відзначає прес-центр.

зокрема, противник 17 раз обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населених пунктів Водяне, Лебединське, Піски, Павлопіль, Авдіївка, Гнутово, Мар'їнка, Широкіно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів у н. п. Попасна, Кримське, Станиця Луганська, Гладосово, Золоте, Новолуганское, Південне.

"В результаті обстрілу ворожих три українських захисника отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостями. За даними розвідки 11 червня двоє окупантів знищені і 7 поранено", - заявили в штабі.

Від початку доби в середу, 12 червня, противник обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази у н. п. Водяне, Старогнатівка, Новгородське, Зайцево. Українські військові заявляють, що дотримуються умов припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки.

Раніше бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.